“#الأمن_البيئي” تضبط 43 مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في الأنشطة التجارية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (43) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من (16) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في الأنشطة التجارية في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى (32) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.