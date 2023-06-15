من جنسية عربية.. القبض على الرأس المدبر لعملية خطف #المواطن_السعودي في #لبنان #عاجل

أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، اليوم الخميس، القبض على الرأس المدبر لعمليات سرقة السيارات واستخدام إحداها في خطف مواطنين عراقيين ومواطن سعودي.

وذكرت قوى الأمن اللبناني في بيان، أنها قبضت على «أ. ز.»، سوري الجنسية من مواليد 1996، والذي يترأس عصابة سلب أقدمت على سرقة سيارة من منطقة أدما، في منتصف مايو الماضي، ونفذت بها محاولة خطف وسلب في محلة المنارة، تضمنت خطف عراقيين في الحمرا وتركهم في طبرجا، وخطف مواطن سعودي من أوتوستراد المدينة الرياضية- خلدة.

وأضافت أن المتهم اعترف خلال التحقيقات بأنه الرأس المدبر لعصابة سرقة سيارات، نفذ أفرادها أكثر من 5 عمليات سرقة في محافظتي جبل لبنان والبقاع، موضحاً أنه كان يتم نقل السيارات المسروقة إلى منطقة البقاع- بريتال وبيعها في المحلة.

وأفادت كذلك بالقبض على «ع. ز»، سوري الجنسية من مواليد 1999، وهو شقيق الرأس المدبر للعصابة الذي كان برفقته، وبحوزته كمية من حبوب «الكبتاغون» و«الحشيش»، واعترف في التحقيقات بترويجه المخدرات.

وشددت مديرية قوى الأمن الداخلي على مواصلة عملها للقبض على باقي أفراد العصابة، مشيرة إلى أنها أودعت الموقوفين القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.