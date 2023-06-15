سفير #إندونيسيا لدى #المملكة: #مبادرة_طريق_مكة توفر الراحة للحجاج

قال سفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة د.عبدالعزيز أحمد: إن مبادرة طريق مكة، تعكس جهود المملكة الجدية في توفير الراحة للحجاج وخاصة الحجاج الإندونيسيين.

وأعرب عن فخره بالتعاون الوثيق المتزايد بين البلدين لضمان راحة وسلامة الحجاج الإندونيسيين, مبينًا أن مبادرة طريق مكة في مطار جاكرتا تظهر نفعًا مهمًّا لخدمة حجاج بيت الله في إندونيسيا.

وتطلع لتنفيذها في جميع مطارات إندونيسيا، مؤكدًا استعداد إندونيسيا للتعاون وتعزيز الشراكة مع المملكة من أجل تحقيق أعلى مستويات الراحة لضيوف الرحمن وتسهيل أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة.

وقدم سفير إندونيسيا لدى المملكة شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على دعمهما وتوجيهاتهما الرشيدة في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.