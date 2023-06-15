بورصات_الخليج تتراجع متأثرة بتصريحات #المركزي_الأمريكي بشأن رفع #الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، منخفضة، اليوم الخميس، بفعل إشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لاحتمال رفع أسعار الفائدة مجددًا.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، مشيرًا إلى احتمال رفعها نصف نقطة مئوية على الأقل بنهاية العام.

وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 0.2 بالمئة مع تراجع أسهم معظم القطاعات وهبوط سهم بنك الرياض 1.8 بالمئة وانخفاض سهم شركة أرامكو العملاقة للنفط 0.8 بالمئة.

وهبط المؤشر القطري 0.2 بالمئة لينهي مكاسب استمرت على مدى جلستين متتاليتين مع انخفاض سهم البنك التجاري 2.3 بالمئة، وتراجع سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 1.8 بالمئة.

وخسر سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 0.5 بالمئة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة بعدما ارتفع في الجلسة الماضية متأثرا اليوم بانخفاض سهم أدنوك للغاز 2.3 بالمئة، وتراجع سهم الدار العقارية القيادي 1.2 بالمئة.

وواصل مؤشر دبي موجة المكاسب المستمرة منذ أسبوعين وأغلق على ارتفاع 0.5 بالمئة بدعم من مكاسب قطاعي الصناعة والمالية وارتفاع سهم شركة سالك لتحصيل رسوم المرور على الطرق السريعة 1.3 بالمئة، وصعود سهم إعمار العقارية 1.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصرية 0.1 بالمئة ليواصل مكاسبه على مدى ثلاث جلسات متتالية بدعم من صعود أسهم قطاعي التمويل والسلع الاستهلاكية.