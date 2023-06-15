الذهب يتعافى مع تراجع #الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار وعوائد السندات، بعد بيانات اقتصادية أمريكية، لكن المخاوف من أن يستأنف مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة حدت من المكاسب.

وبحلول الساعة 1352 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1950.59 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوي منذ 17 مارس.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1962.90 دولار، وانخفض الناتج الصناعي الأمريكي 0.2 بالمئة في مايو أيار، مخالفا التوقعات بزيادة قدرها 0.1 بالمئة بينما أظهر تقرير منفصل عدم تغيير في طلبات الحصول على إعانة البطالة لأول مرة عند 262 ألفا للأسبوع الماضي.