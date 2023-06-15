الإمارات ترفع الحظر عن منح اللبنانيين تأشيرات دخول قريبا

ترفع الإمارات خلال أيام حظرا مؤقتا على منح تأشيرات دخول للمواطنين اللبنانيين.

وقال مسؤول إماراتي لـ"رويترز" إن القيود المؤقتة ترجع لمخاوف أمنية.

وأضاف أنها تخضع لمراجعة مستمرة وأنها ستُرفع عن فئات محددة من التأشيرات خلال الأيام المقبلة.

وأفاد مواطنون لبنانيون في الأسابيع الماضية بأن الإمارات لا تمنح اللبنانيين خارجها تأشيرات دخول.

وقال وكيلا سفر في لبنان لرويترز إنهما غير قادرين على طلب تأشيرات لدخول اللبنانيين إلى الإمارات من خلال النظام المعتاد عبر الإنترنت، لكن الوكيلين قالا إنهما لم يتلقيا أي تعليمات أو تغييرات جديدة بشأن اشتراطات الدخول.

ولم تعلق وزارة الشؤون الخارجية اللبنانية.