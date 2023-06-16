نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، تفاصيل اعتماد أدلة التراخيص والأدلة الفنية لأنشطة النقل السككي، والتي جاءت كالتالي:
قرار رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف رقم (692 /44 /1) وتاريخ 20 /10 /1444هـ
إن رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف،
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24 /5 /1433هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام النقل بالخطوط الحديدية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (71 /8 /2020 /2) بتاريخ 14 /1 /1442هـ، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (98 /11 /2021 /2) بتاريخ 21 /9 /1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد أدلة التراخيص والأدلة الفنية لأنشطة النقل السككي وفقاً للصيغة المرفقة لهذا القرار.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
ثالثاً: يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل السككي للعمل بموجبه وتبليغ الجهات المعنية بمقتضى القرار.