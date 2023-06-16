مسئول بـ”الغذاء والدواء” يعلّق على واقعة تسبب حلاوة في تلاصق أمعاء طفلة

علق مشعل المطيري، المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر بهيئة الغذاء والدواء، على واقعة تسبب حلاوة في تلاصق أمعاء طفلة.

وقال المطيري في مقابلة مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن هناك نسب التزام عالية جدا بلوائح تحديد مكونات صناعة الحلويات، ولدينا حملات رقابية مستمرة.

وأضاف المدير التنفيذي للرصد وتقييم المخاطر بهيئة الغذاء والدواء: “لم نتلقى أي بلاغ محلياً أو دولياً بخصوص سلامة ومنتجات الحلويات”.

وتابع مشعل المطيري إن الشهر الماضي كانت هناك أكثر من 161 زيارة تفتيشية للتأكد من المنتجات بالأسواق.