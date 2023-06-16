الأمير تركي: القرية الشعبية بالدمام معلم سياحي مهم بالمنطقة الشرقية

زار الأمير الدكتور تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، القرية الشعبية بالدمام.

وكان في استقباله مالك القرية الشعبية رجل الأعمال سعد البلحي وتعد القرية إحدى أهم وأبرز المعالم السياحية في المنطقة الشرقية، وتظهر حضارة وثقافة جميع مناطق المملكة.

وتضم داخلها مطاعم - متاحف - أسواق - قاعات للاحتفالات والمؤتمرات- معهد تدريب - صالة ألعاب وعدد من السيارات الكلاسيكية القديمة والقطع الأثرية.

وأبدى الأمير تركي إعجابه بهذا الصرح السياحي، مشيرا إلى أن هذا المشروع نموذجاً مميزاً بالمنطقة ويعد من المباني التي أعجبت بزيارتها.

وقال: "أشجع وزارة السياحة والثقافة والجهات الأخرى ذات الاختصاص ورجال الأعمال على دعم مثل هذه الأماكن الرائعة وإنشاء مثلها في المملكة، والتي تعتبر رمزاً سياحيًا في بلدنا لضمها تراثاً لجميع مناطق المملكة".