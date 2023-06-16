ظهور #ولي_العهد.. إطلاق العرض الترويجي للمشروع العملاق #ذا_لاين في #نيوم (فيديو) #عاجل

ظهر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، في العرض الترويجي للفيلم الوثائقي عن المشروع العملاق “ذا لاين” في نيوم.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم الوثائقي عن المشروع العملاق على قناة “ديسكفري” يوم 26 يونيو الجاري في تمام الساعة 7:10 بتوقيت المملكة.

ويعد مشروع “ذا لاين”، أكبر مشروع للبنية التحتية في القرن الحادي والعشرين على وشك تغيير معنى المدينة المستدامة.

ويقود الفيلم الوثائقي المشاهد نحو التعمق داخل المدينة ذات الرؤية المستقبلية الناشئة وسط صحاري السعودية، إذ يشاهد المزيج المذهل من الابتكار والاستدامة وجماليات نيوم النابضة بالحياة .

وقالت القناة في العرض الترويجي: “اختبر مستقبل الحياة الحضرية بشكل لم يسبق له مثيل. لا تفوّت هذا الاستكشاف الحصري لمنظر المدينة المذهل الذي يتجاوز حدود الإمكانات”.

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، قال في وقت سابق إن تصاميم مدينة ذا لاين تأتي انعكاسا لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات.

وكشف عن أن المدينة تعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلا من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.

من أهم مواصفات مدينة ذا لاين:

عرض المدينة يبلغ 200 متر فقط على امتداد 170 كيلو مترا، وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر.

تُبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلو مترا مربعاً.

تتسع المدينة لنحو 9 ملايين نسمة.