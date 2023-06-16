“ #التنفيذي”: تشرفنا باستقبال #السواحه و #فياض_الرويلي و #التميمي و #ماجد_الفياض أثناء عودة رائدي الفضاء السعوديين 

أعلنت شركة “التنفيذي” المعنية بإدارة وتشغيل الصالات والمكاتب التنفيذية في مطارات السعودية، عن سعادتها باستقبال المسئولين في المملكة أثناء وصول رائدي الفضاء السعوديين ريانة بروناوي وعلي القرني.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تشرفنا في التنفيذي باستقبال عبد الله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات،⁩ ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي ومحمد بن سعود التميمي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والدكتور ماجد الفياض الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لاستقبال رائدي الفضاء السعوديين وعودتهم إلى أرض الوطن”.

ويوم الجمعة عاد رائدا الفضاء علي القرني وريانة برناوي إلى المملكة بعد الرحلة الناجحة إلى محطة الفضاء الدولية.