الأقوى منذ بداية الألفية الجديدة.. #زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب #فرنسا

شعر سكان جزء كبير من غرب فرنسا، بزلزال تراوحت قوته بين 5,3 و5,8 درجات هو الأقوى في البلاد منذ أوائل الألفية الجديدة، وقد تسبب بأضرار مادية في المنطقة حيث سُجِّل مركزُه.

وبلغت قوة الزلزال 5,3 درجات، وفقًا للشبكة الوطنية لرصد الزلازل (ريناس)، و5,8 وفقًا للمكتب المركزي الفرنسي لرصد الزلازل (بي. سي. إس. إف.) الذي نشر إشعارًا بـ"زلزال قوي جدًا".

ويعود آخر الزلازل القوية التي شهدتها البلاد إلى أوائل الألفية الجديدة، وفقًا لجدول زمني أعدته وكالة فرانس برس.

وقال صحفيون في وكالة فرانس برس إن آثار هذا الزلزال شعر بها خصوصا سكان مناطق رين وبوردو وليموج.