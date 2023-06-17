عبر منصة #ساهم.. تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة #الشعب_السوداني تتجاوز 51 مليون ريال

ارتفعت إجمالي مبالغ التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني، عبر منصة "ساهم" إلى أكثر من 50 مليون ريال.

وأوضحت المنصة أن إجمالي المبالغ التي تم التبرع بها عبر المنصة ، هي 51,004,841 عبر 281,263 متبرعًا، حتى كتابة هذه السطور.

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وكان قد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.