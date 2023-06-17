الدفاع_المدني يكثف أعمال الإشراف الوقائي على مساكن ضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة

كثفت قوات الدفاع المدني في الحج أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة على مساكن ضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة، للتأكد من جاهزية أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، وكفاءة أنظمة السلامة والحماية من الحريق، وعدم وجود أي معوقات في مسالك الطوارئ، بهدف تعزيز جانب السلامة الوقائية.

وحرصت القوات على التأكد من سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية، والتحقق من مسالك مخارج الطوارئ، وتوافر نقاط التجمع الآمنة خارج المنشآت؛ لتحقيق أعلى درجات السلامة، ومنع وقوع الحوادث، مع رفع الوعي الوقائي للعاملين وضيوف الرحمن.