وزير الصحة السوداني يعلن حصيلة اشتباكات الجيش و #الدعم_السريع

كشف وزير الصحة في السودان، عن حصيلة ضحايا الاشتباكات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مشيرا إلى استمرار سقوط القتلى في كل الولايات، وأن المعلومات الواردة من دارفور مقلقة.

وقال وزير الصحة السوداني في تصريحات لقناة “الحدث”، إنه سقط أكثر من 3 آلاف قتيل و6 آلاف جريح منذ اندلاع الاشتباكات، لافتا إلى توقف عمل كل المستشفيات غرب دارفور.

وأضاف أن نصف المستشفيات في الخرطوم خرجت من الخدمة، مؤكدا أن قوات الدعم السريع ما زالت متواجدة في المستشفيات.

وتابع وزير الصحة السوداني: “المستشفيات تواجه صعوبة كبيرة بسبب نقص الأدوية وتعذر وصول الأطقم الطبية.. تحديات كبيرة نواجهها في الخرطوم للحفاظ على عمل المشافي المتبقية".

وتابع: “الوضع غرب دارفور كارثي”، مواصلا: "المساعدات الطبية وصلت إلى شمال دارفور تمهيدا لنقلها لبقية ولايات الإقليم".

وشدد على أن السودان يعول على الهدنة لفتح الممرات الإنسانية وإيصال الإمدادات الطبية، لافتا إلى أن الخدمات الصحية في ولايات شمال وشرق دارفور ما زالت متوفرة.