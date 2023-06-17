رئيس #إيران بعد لقاء وزير خارجية #السعودية: مصالح البلدين تكمن في الحوار والتفاعل

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن بلاده ترحب بإقامة علاقات مع المملكة العربية السعودية، ذلك البلدين المؤثرين في المنطقة.

وقال رئيس إيران في تصريحات اليوم بعد لقاء وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، إنه بالتعاون والحوار بين دول المنطقة يمكن التغلب على المشاكل.

وأضاف رئيسي: “مصالح البلدين تكمن في الحوار والتفاعل".

وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني عقب زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران، والتي اختتمها بعد مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس إبراهيم رئيسي.

وكان وزير الخارجية السعودية قد قال في تصريحات اليوم، إن وزير الخارجية والرئيس الإيراني ناقشا خلال لقائهما في طهران المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي بيان صحفي صدر مساء اليوم السبت، قالت وزارة الخارجية السعودية، إن الأمير فيصل بن فرحان بحث خلال لقائه نظيره الإيراني في طهران تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.