تفاصيل طلبات #جارسيا مع #نابولي

حدد الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي أولى طلباته مع ناديه.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم السبت، أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا حدد أولى طلباته، بعد تولي مهمة تدريب نادي نابولي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن رودي جارسيا قدم 3 طلبات إلى إدارة نابولي.

ويرفض جارسيا فكرة التخلي عن خدمات المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، رغم ذلك، بدأ في تحديد بديل له في صيف 2023، حيث استقر على ضم الكندي جوناثان ديفيد من صفوف ليل الفرنسي.

ويصر مدرب نابولي على الحفاظ على خدمات الجورجي المتألق خفيتشا كفاراتسيخيليا.