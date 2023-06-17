نائب القنصل اليمني: إجراءات استقبال الحجاج القادمين من #صنعاء جرت بسهولة وعوملوا كالمقيمين في #المملكة

وصلت أولى رحلات الحجاج اليمنيين القادمين من مطار صنعاء إلى المملكة لأول مرة منذ العام 2016، وسط ترحاب كبير من قبل المسئولين في المملكة.

وقال أحد الحجاج اليمنيين القادمين من مطار صنعاء عقب وصوله إلى السعودية، إن الإجراءات ممتازة وميسرة ونشكر المملكة على خدمة الحجاج وحسن الاستقبال.

وأضاف أحد الحجاج اليمنيين في تصريحات لقناة "الإخبارية": "لم نجد أسهل من إجراءات هذه الرحلة ولم نشهد مثل هذه الحفاوة في الاستقبال".

ومن جهته، قال نائب القنصل اليمني في جدة أحمد السعدي إن إجراءات استقبال القادمين من صنعاء جرت بسهولة وعوملوا كالمقيمين في المملكة.