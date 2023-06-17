الجيش_السوداني يعلن التزامه بـ #هدنة_جدة

أعلنت القوات المسلحة السودانية، الموافقة على مقترح المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الميسرين لمحادثات جدة بشأن هدنة جديدة لمدة 72 ساعة.

وقال الجيش السوداني في بيان اليوم الأحد، إنه رغم إلتزامنا بالهدنة المعلنة في جدة إلا أننا سنتعامل بحسم حيال أي خروقات للمتمردين خلال مدة سريان الهدنة.

وأضاف الجيش السوداني، إن الهدنة تبدأ من السادسة صباح اليوم الأحد وتنتهي صباح الأربعاء 21 يونيو الجاري.

وكانت قوات الدعم السريع في السودان، قد أعلنت عن ترحيبها بالهدنة، مؤكدة أنها سوف تلتزم بها.

وأشادت قوات الدعم السربع بجهود الوساطة السعودية الأمريكية.

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة عن هدنة جديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لمدة 72 ساعة، وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن الهدنة الجديدة في السودان تبدأ من تاريخ 18 - 21 يونيو وتبدأ اليوم الأحد الساعة 6 صباحا بتوقيت الخرطوم.

وأضافت أن طرفا الصراع في السودان أبلغا أنهما سيوقفان الأعمال القتالية وإطلاق النار خلال الهدنة.