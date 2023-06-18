لتناول وجبة الغداء.. #رئيس_أوكرانيا يخطب أمام مقاعد بلا نواب في #البرلمان_السويسري

تجاهل حزب الشعب السويسري رسالة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أثناء إلقاء كلمته عبر الفيديو في مقر البرلمان، فيما ذكروا أنهم غادروا القاعة لتناول وجبة الغذاء.

وتم بث رسالة الفيديو لرئيس أوكرانيا في البرلمان السويسري ليس خلال الاجتماع الرئيسي، ولكن خلال استراحة الغداء، مما سمح لكل من لم يرغب في الاستماع إليه بممارسة أعماله بهدوء.

ووفقًا لرئيس اللجنة البرلمانية للسياسة الخارجية، فرانز جروتر، فإن زيلينسكي يتدخل في السياسة الداخلية لسويسرا، وبالتالي ينتهك سيادتها.

وقال زيلينسكي، في خطاب بالفيديو أمام البرلمان السويسري: «أعلم أن هناك نقاشًا في سويسرا حول إعادة تصدير المواد الحربية»، مؤكدًا أنه من الضروري حماية أوكرانيا والدفاع عنها، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي نهاية الخطاب الذي استمر نحو 15 دقيقة، قرر حزب «إس في بي» اليميني الأكبر في سويسرا عدم المشاركة في الحدث بدعوى الحفاظ على حياد الدولة، ومضى بعض أعضاء الحزب إلى حد التنديد بالحدث باعتباره يعكس رغبة في جر سويسرا إلى الحرب.