“#الصحة”: أكثر من 10 آلاف حاج تلقوا الخدمات الوقائية والعلاجية في منفذ حالة عمار بـ”#تبوك”

يواصل مركز المراقبة الصحية في مدينة الحجاج في منفذ حالة عمار في منطقة تبوك تقديم خدماته الوقائية والعلاجية لحجاج بيت الله الحرام القادمين عبر المنفذ من الدول المجاورة حيث دعم المركز بالتجهيزات الطبية وكذلك تجهيز عيادة متكاملة لاستقبال الحجاج .

وأكدت "الصحة "أن أكثر من 10900 حاج تلقوا الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين حتى يوم أمس السبت عبر منفذ حالة عمار في إطار منظومة خدمات مخطط لها أن تكون على مستوى عالٍ من التميز في الأداء لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضحت الوزارة أن المركز يعمل على مدار أربع وعشرين ساعة لمناظرة الحجاج القادمين والتأكد من وثائقهم وسلامتهم الصحية وتطعيم من لم يسبق له التطعيم.

وبينت أنه تم تدعيم المركز بـ 66 فرداً من أطباء وصيادلة وفنيين وإداريين، إضافة إلى تدعيم المركز بسيارتي إسعاف إلى جانب إسعاف طبابة المجهز لإجراء التدخل الجراحية إذا لزم الأمر، فيما بلغ عدد الأسرة بالمركز 10 أسرة.