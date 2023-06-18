وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية.. السماح باستخدام منارات المساجد مواقع لأبراج الاتصالات اللاسلكية

سمحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باستخدام منارات المساجد والجوامع مواقع لأبراج الاتصالات اللاسلكية ومحطات التقوية إلى جانب أسطح المباني السكنية؛ بهدف ضبط عملية إنشاء وتطوير هذا النشاط بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع معاً، ومساعدة المستثمرين في المجال.

وأكدت الوزارة بأن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص؛ وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية، ويجب الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، كما يمنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على الترخيص البلدي.

وأشارت إلى أنه في حال كان موقع البرج بالقرب من منطقة أو جهة عسكرية يلزم الحصول على موافقة هذه الجهة، كما يلزم الحصول على موافقة الجهة المشرفة على إنشاء برج جديد.

وحدد المشروع بأن يكون ارتفاع الأبراج على الأراضي الفضاء 90 متراً بحد أقصى، وذلك وفق الحاجة الفنية للمشغل، ويبلغ ارتفاع الأبراج المثبتة فوق أسطح المباني بما لا يزيد على 15 متراً حسب الحاجة، ولا يقل الارتداد بين البرج والملاحق العلوية المخصصة للسكن على أسطح المباني عن مترين، كما يجب الالتزام بتنظيمات البناء المعتمدة للمنطقة عند بناء الأبراج المقامة على الأراضي.

ويأتي سماح الوزارة وفقاً للمسودة النهائية لاشتراطات أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية الذي طرحته على منصة "استطلاع" من أجل أخذ آراء العموم حياله.