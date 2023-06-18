الاتحاد_البرازيلي ينتظر كلمة الحسم من #أنشيلوتي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن آخر تطورات المفاوضات بين الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كارلو أنشيلوتي لن يرحل عن تدريب ريال مدريد هذا العام، وهو ما يدمر أحلام الاتحاد البرازيلي الذي يرغب في تعيين المدرب الإيطالي كمدير فني لمنتخب السامبا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتحاد البرازيلي لن يفقد الأمل في تعيين كارلو أنشيلوتي كمدير فني للمنتخب، وسينتظر حتى نهاية عقده مع النادي الملكي في عام 2024.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن الاتحاد البرازيلي لن يمانع انتظار أنشيلوتي حتى العام المقبل عند انتهاء عقده مع ريال مدريد، حيث يضمن أن يقود المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا العام المقبل، والاستمرار حتى كأس العالم 2026.

وأتمت "ماركا" تقريرها، مشيرة إلى أن أنشيلوتي لا يفكر حالياً سوى في الموسم المقبل مع ريال مدريد، لكي يستعيد لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وهو الذي يدير جميع الأمور المتعلقة برحيل بعض اللاعبين وضم اللاعبين الجدد للفريق.