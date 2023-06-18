القبض على 3 عراقيين انتحلوا صفات مسؤولين حكوميين للنصب على راغبين في #الحج #عاجل

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، القبض على 3 أشخاص انتحلوا هويات مسؤولين حكوميين في العاصمة بغداد، ونصبوا على مواطنين راغبين في تأدية مناسك الحج.

وذكر الجهاز في بيان صحفي أنه «وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومن خلال جمع المعلومات والأدلة وتدقيقها، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني من القبض على 3 متهمين في منطقة الجادرية ببغداد، بعد قيامهم بعمليات نصب واحتيال من خلال انتحال صفات مسؤولين حكوميين».

وأضاف: «ضبط بحوزة المتهمين عدد كبير من المعاملات والمستمسكات وجوازات سفر وبطاقات ماستر كارد، فضلا عن مبالغ مالية وصكوك مصرفية وباجات تعود لوزارات وهيئات حكومية ومكاتب لأعضاء في مجلس النواب، بعد نصب كمين محكم والقبض عليهم متلبسين بالجرم المشهود».

وأشار إلى أن المتهمين يوهمون المواطنين بإرسالهم لتأدية مناسك الحج مقابل الحصول على مبالغ مالية تقدر بنحو 4500 دولار أمريكي.