رسالة جديدة من #مبابي تثير الجدل عن مستقبله

كشف كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن مستقبله مع ناديه في الموسم المقبل.

وخرج مبابي للحديث عن إمكانية رحيله مجاناً في عام 2024 في تصريحات لشبكة "تيليفوت" الفرنسية: "هناك العديد من الأشياء التي تحدث خلال عام وأكثر في نادٍ مثل باريس سان جيرمان".

وأتم النجم الفرنسي تصريحاته: "لقد قلت بالفعل أنني سأبقى، لقد قلتها قبل وقت طويل من حدوث كل هذا، أنا عازم فقط على اللعب في باريس سان جيرمان العام المقبل".

جدير بالذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع النجم الفرنسي، إلا أن مبابي نفى فكرة الانتقال إلى النادي الملكي هذا الموسم.