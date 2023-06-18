أرويا_كروز.. #كروز_السعودية تطلق أول خط رحلات بحرية سياحية في المملكة

أعلنت شركة «كروز السعودية»، اليوم الأحد، إطلاق خطوط الرحلات البحرية السياحية «أرويا كروز»، كأول خط «كروز» عربي في المملكة.

وذكرت الشركة أن الخطوط الجديدة تقدم خيارات مبتكرة لقضاء إجازة مميزة تعكس الثقافة العربية بقيم الإلهام والإثراء والكرم والاحترام.

وأفادت بأن خطوط «أرويا كروز» تعد جزءاً من «كروز السعودية»، وسيتم تشغيلها وإدارتها كوحدة منفصلة تستهدف الأسواق السعودية والإقليمية، ويأتي إطلاقها نظراً للإقبال المتزايد من المواطنين والمقيمين على المشاركة في الرحلات البحرية السياحية في مواسم «كروز السعودية» الثلاثة الماضية على متن السفن العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«كروز السعودية»، لارس كلاسن، إن خط «أوريا» يمثل خطوة تاريخية مهمة في مجال تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة، وتنفيذ خطة استقبال 1.3 مليون سائح لاستكشاف المملكة عبر البحر بحلول عام 2025.

وأضاف «كلاسن»: «أخذنا في الاعتبار أثناء تصميم وتخطيط مرافق ومسارات (أرويا كروز)، ما يبحث عنه السياح المحليون والإقليميون أثناء اختيارهم لتجارب قضاء إجازاتهم، وبما يتلاءم مع احتياجات مختلف الفئات»، لافتاً إلى أن «أرويا كروز» تستهدف في مرحلتها الأولى الأسواق المحلية والإقليمية، وسيتم إعلان نقطة انطلاقتها ومساراتها وجداولها وكافة التفاصيل ذات العلاقة خلال الأشهر القادمة.

ويسهم إطلاق «أرويا كروز» في توفير فرص وظيفية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للدخول في مختلف المجالات ذات العلاقة بالرحلات البحرية السياحية، على ضوء أن استراتيجية «كروز السعودية» تستهدف توفير 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة ضمن منظومة الرحلات البحرية السياحية المتكاملة بحلول 2035.