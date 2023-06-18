ظهور طائرة جديدة لـ«الخطوط السعودية» بشعار الثمانينات.. ومتابعون: «ممتازة ونتمنى تعميمها» (صور)

تعتزم شركة «الخطوط السعودية» ضم طائرة جديدة بشعار «الثمانينات» إلى أسطول طائراتها، على أن يتم الكشف عنها بشكل رسمي في «اليوم الوطني» المقبل.

وأوضح خالد السلطان، الطيار السابق المختص بكل ما يتعلق بالطيران، إن هذه الطائرة من طراز «B787-10»، وهي تسجيل «HZAR32»، ناشراً مجموعة من الصور للطائرة.

وأثار ظهور الشعار القديم لـ«الخطوط السعودية» على الطائرة تساؤلات المتابعين عن سر استخدامه، وإذا ما كان هذا التصميم يعبر عن رغبىة الشركة في عودة هذا الشعار القديم أم لا.

وقال مغرد عن هذا الشعار: «لماذا أعادوا الشعار القديم.. هل يريدون إعادته؟.. اتمنى يرجع هذا الشعار». وأضاف مغرد ثاني: «زين الشعار القديم يسر الخاطر».

بينما طالب آخرون بتعميم التصميم الجديد على كل طائرات الشركة من طرازي «320» و «330 »، واصفين إياه بأنه «ممتاز».

واحتفلت شركة «الخطوط السعودية»، أمس، بتدشين أول رحلة لها من مطار «نيس» الفرنسي، إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وذلك بعد يوم من تدشين أولى الرحلات المتجهة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى مطار «نيس كوت دازور» الدولي في مدينة «نيس» الفرنسية.

ويعد مطار «نيس» بذلك ثاني وجهات «الخطوط السعودية» على مستوى محطات الجمهورية الفرنسية، ضمن المراحل التطبيقية لاستراتيجيتها التي تستهدف توسيع شبكة رحلاتها الدولية، كما تأتي ضمن أحدث رحلاتها الموسمية لصيف هذا العام.