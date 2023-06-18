«ما ينسكت عنه».. #مجلس_الصحة_الخليجي يطلق حملة ضد #التنمر

أطلق مجلس الصحة الخليجي حملة توعوية جديدة بعنوان: «التنمر ما ينسكت عنه»، بهدف توعية الجمهور حول ظاهرة التنمر والحد منها، وتوجيه رسائل توعوية للجمهور بضرورة عدم التفاعل مع التنمر بالضحك أو التعزيز له.

وتستهدف الحملة فئات متعددة من المجتمع هي جمهور التنمر نفسه، وذلك لتوعيتهم بأضرار التنمر، ومحاولة تغيير سلوكهم، بالإضافة إلى باقي فئات المجتمع من الأسر والمدارس والمؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي.

وتشتمل منتجات الحملة على فيديو رئيسي يستعرض أهمية مكافحة التنمر، وتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمع بشكل عام، ودليل توعوي يحتوي على معلومات مفصلة حول ظاهرة التنمر، بما في ذلك أنواعه وأعراضه وكيفية التعامل معه، بالإضافة إلى 6 تصاميم توعوية تنشر عبر حسابات المجلس على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة الوعي بالتنمر وتشجيع المجتمع على التصدي له.

ويتم تنفيذ الحملة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وصحية ومجتمعية مختلفة في المنطقة الخليجية، وتوزيع منتجاتها عبر القنوات الإعلامية المختلفة، بما في ذلك التلفزيون والإذاعة والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتعكس هذه الحملة التزام مجلس الصحة الخليجي بمكافحة التنمر، وتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع أفراد المجتمع، ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز الوعي وتغيير السلوكيات السلبية المرتبطة بالتنمر، ما يؤدي إلى بناء مجتمع أكثر تسامحًا واحترامًا للآخرين من خلال توعية الجمهور وتشجيعهم على الوقوف ضد التنمر، لتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع بأكمله.