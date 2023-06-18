الآلية الثلاثية تدعو #الجيش_السوداني و #الدعم_السريع للالتزام بوقف إطلاق النار الموقع في #جدة

دعت الآلية الثلاثية، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الذي أعلنته المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية مساء أمس السبت، لمدة 72 ساعة بدأت صباح اليوم الأحد بتوقيت الخرطوم.

وقالت الآلية الثلاثية االمكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) لبحث الوضع في السودان، إنه هناك حاجة ماسة لوقفة إنسانية دائمة للسماح بوصول المساعدات إلى ملايين السودانيين.

وأضافت الآلية الثلاثية، أنها تدعو طرفي الأزمة للامتثال لإعلان الالتزام الذي وقَّعَه كلاهما في جدة والذي يستلزم حماية المدنيين وتسهيل المرور الآمن للمساعدات في جميع أنحاء السودان.

وأكدت الآلية الثلاثية أن نحو 1.7 مليون سوداني نزحوا داخليا بسبب الصراع ونصف مليون لجأوا إلى دول الجوار.

وتابعت: “تشعر الآلية الثلاثية بقلق خاص إزاء التدهور السريع للوضع في دارفور حيث اتخذ الصراع بعدا عرقيا، مما أدى إلى هجمات استهدفت الأشخاص على أساس هوياتهم وما تلاها من نزوح للمجتمعات المحلية”.

وأعربت الآلية الثلاثية عن دعمها القوي وتضامنها الكامل مع الشعب السوداني الذي يستحق السلام والأمن وأقصى درجات الاحترام لحقوقه الإنسانية.