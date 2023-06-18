مجموعة سليمان الحبيب الطبية تكشف تفاصيل حريق مستشفى قيد الإنشاء في #الرياض

أصدرت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقوع حريق في مشروع المستشفى -قيد الإنشاء- الواقع في حي الصحافة بمدينة الرياض التابع للمجموعة.

وقالت المجموعة إن الحريق كان محدودا جدا، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده في وقت زمني سريع وقياسي، وبدون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأضافت أنه تم استئناف الأعمال في المشروع بعد التأكد من سلامة الموقع.

ووجهت المجموعة الشكر والتقدير إلى الجهات المختصة، خاصة منسوبي ومسؤولي الدفاع المدني في مدينة الرياض، مثمنة التحرك الفوري والحهود التي بذلوها لإخماد الحريق المحدود في وقت قياسي.