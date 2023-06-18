علي_القرني و #ريانة_برناوي يجيبان عن سؤال “هل الأرض كروية أم مسطحة؟”

أجاب رائدا الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي، على السؤال التاريهي "هل كانت الأرض كروية أو مسطحة؟".

وقال علي القرني في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية": "الأرض كروية بلا شك، وهناك الكثير من الإثباتات العلمية والبحثية والفيزيائية" وأضافت ريانة برناوي: "شفناها كروية.. الأرض كروية".

في السياق، كشف رائدا الفضاء عن أخطر لحظة واجهتهما أثناء مهمتهما التاريخية ‫نحو الفضاء.

وقالا: "كانت أثناء وجودهما في الكبسولة لحظة اختراق الغلاف الجوي في العودة إلى الأرض".

وفي لقاء مع قناة mbc، قالت ريانة: "البرودة داخل الكبسولة عالية جدًا وبينما كانت درجة الحرارة خارجها تصل إلى 3 آلاف درجة مئوية! وكنا نفكر بما وصلت إليه التكنولوجيا من تطور، حيث كنا معزولين عن الشعور بتلك الحرارة العالية".

وقال علي القرني: "عند اختراق الغلاف الجوي استعدت ذكريات علي الطفل الذي نشأ في مدينة صغيرة سبت العلايا وكيف كنت ألهو على دراجتي السيكل مغامرًا ومتجولاً بها".

وتابع "لم أصدق أنني وصلت إلى هذه المكانة والحلم الذي تحقق بفضل الله ودعم قيادتنا الرشيدة وهمة الشعب السعودي".