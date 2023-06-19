«يارب من أجل هذا الرضيع».. لحظات مرعبة لركاب داخل طائرة تواجه صعوبات في الهبوط بالقريات

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مواجهة إحدى الطائرات صعوبة بالغة في الهبوط إلى مطار القريات بمنطقة الجوف.

وقال ناشرون لفيديو يظهر الطائرة وهي في السماء، إنهم رصدوا دوران الطائرة حوالي 4 مرات في نفس المكان، وسط محاولات من قائدها للهبوط دون فائدة، مشيرين إلى أن ذلك جاء بسبب الرياح الشديدة في القريات.

كما تم تداول مقاطع فيديو من داخل الطائرة سجلها ركاب، وأظهرت تعرضهم للحظات من الرعب جراء الواقعة، قبل هبوط الطائرة بسلام في نهاية الأمر.

ويظهر في تلك المقاطع المصورة من داخل الفيديو، سيدة تتضرع إلى الله أن ينقذهم، وتقول وهي تُشير إلى طفل رضيع برفقتها: «يارب من أجل هذا الرضيع».

وطلب أحد الركاب من السيدة الهدوء وعدم الذعر، مؤكداً لها أن الأمور بخير، وأن قائد الطائرة قادر على الهبوط بها بأمان، وإن كل ما في الأمر هو وجود رياح أعاقت هبوطه لبعض الوقت.