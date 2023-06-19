سعودي يفوز بأفضل علاج متكامل لحالة معقدة في «زراعة الأسنان» على مستوى الولايات المتحدة

فاز المبتعث من جامعة الملك خالد، الدكتور محمد الفيفي، بالمركز الأول لجائزة «هانز سكوبال»، التي تُعطى لأفضل علاج متكامل لحالة معقدة في استعاضة وزراعة الأسنان على مستوى أطباء زمالات استعاضة وزراعة الأسنان بالولايات المتحدة.

وشمل الجائزة أطباء الاستعاضة السنية وزراعة الأسنان المقيمين في الولايات المتحدة وكندا، وتأسست عام 1926، ويشارك خلالها أطباء أسنان الاستعاضة المقيمين وأطباء الزمالات بالولايات المتحدة وكندا بحالات معقدة مكتملة العلاج خلال فترة التخصص أو الزمالة، وطرحها على مشرفي البرامج، ومن ثم يتم الموافقة عليها مبدئيًا من قبل المشرف للترشح للمشاركة النهائية في المنافسة.

وتشمل الحالة المقدمة في الجائزة عرضًا مفصلًا للخطة العلاجية، والإجراءات التشخيصية والجراحية، والعلاج التعويضي والمتابعة الدورية للحالة، مع تقديم شرحٍ كتابيٍ علميٍ مفصلٍ عن الحالة.

‏وأفاد المبتعث الدكتور محمد الفيفي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أنه من المقرر أن يستلم الجائزة خلال الاجتماع 88 الذي سيقام في مدينة «Whistler» بكندا، معربًا عن سعادته بهذا المنجز العلمي الذي يأتي امتدادًا لسلسلة من نجاحات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي يوفر كل مقومات الدعم للمبتعثين والمبتعثات.