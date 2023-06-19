استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 62 آخرين في جنين.. وكمين محكم يُفجر 7 مدرعات إسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 5 فلسطينيين، وإصابة 62 أخرين بينهم أكثر من 11 إصابة خطيرة.

ووقع تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والفلسطنيين داخل مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب عملية اقتحام إسرائيلية المدينة.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة ضد جنين، بعد انفجار عبوة ناسفة استهدفت مجموعة من المركبات العسكرية الإسرائيلية في كمين محكم استهدف تفجيرهم.

واستخدم الجيش الإسرائيلي مروحية عسكرية، في خطوة غير معتادة خلال الأحداث في جنين، وشن من خلالها غارة صاروخية وعدد من البالونات الحرارية، للمساعدة في إخراج القوة العسكرية الإسرائيلية من المدينة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن حادث تفجير المركبات العسكرية في جنين أسفر عن إصابة 7 جنود إسرائيليين، 5 منهم حرس حدود و2 من الجيش.

وعمل الجيش الإسرائيلي على نقل المركبات المتضررة خارج جنين، بعدما أضرت العبوة الناسفة بما بين 5 و7 مركبات عسكرية.

كما قرر فتح تحقيقا في أحداث جنين، بـ«هدف استخلاص الدروس»، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية «كان».