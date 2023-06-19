بورصات_الخليج تغلق على تباين بفعل تقلب #أسعار_النفط

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية عند الإغلاق، اليوم الإثنين، مع استمرار قلق المستثمرين بفعل تقلب أسعار النفط، وسط آمال في مزيد من التحفيز الاقتصادي في الصين.

وتراجع المؤشر السعودي 0.8 بالمئة، متأثرا بخسائر في جميع القطاعات إذ انخفض سهما مصرف الراجحي 1.4 بالمئة وأرامكو 0.6 بالمئة، وقطع مؤشر دبي سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين ليغلق منخفضا 0.1 بالمئة، مع تسجيل خسائر في قطاعي المرافق والخدمات المالية إذ انخفض سهم إعمار العقارية 0.9 بالمئة وسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 1.1 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.2 بالمئة، معوضا خسائره المسجلة على مدى جلستين متتاليتين مع ارتفاع معظم القطاعات المدرجة.

وواصل مؤشر أبوظبي الصعود للجلسة الثانية على التوالي وأغلق مرتفعا 0.1 بالمئة إذ قفز سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 3.9 بالمئة وسهم مجموعة برجيل 2.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصرية 0.2 بالمئة منهيا مكاسب امتدت أربع جلسات مع هبوط قطاعي المال والاتصالات.