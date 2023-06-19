من سيقاتل في أوكرانيا عندما “ينفد” آخر الأوكرانيين؟.. تصريح صادم من الاستخبارات الروسية

أطلق سيرغي ناريشكين مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، تصريحات قاسية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

وتحت عنوان "من سيقاتل في أوكرانيا عندما ينفد آخر الأوكرانيين؟"، نقلت وكالات روسية تصريحات له يقول فيها إن الخطط الاستراتيجية لواشنطن ولندن تقضي باستبدال الجيش الأوكراني بعد انتهائه في ساحة المعركة، بجنود بولنديين وربما ألمان.

وأضاف لصحيفة "روسييسكايا غازيتا" اليوم: "عندما ينفد - كما يقال - الأوكرانيون، سيحل البولنديون محلهم، ومن ثم الألمان على الأرجح".

وتابع: "تبدو هذه الصياغة في غاية الاستهتار، لكن هذا هو بالضبط منطق الخطط الإستراتيجية لواشنطن ولندن، وهذا أمر واضح، تثبته وثائق أيضا".