الاتحاد_النيوزيلندي: إساءات عنصرية سبب الانسحاب من ودية #قطر

كشف الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم بشكل رسمي عن الانسحاب من مواجهة قطر في اللقاء الودي بينهما.

منتخب نيوزيلندا أنهى الشوط الأول متقدمًا (1-0) على قطر، في مباراة ودية تجمع بينهما في النمسا، ضمن استعداداتهما المستمرة قبل المنافسات الرسمية القادمة.

وبحسب شبكة "بي إن سبورتس" التليفزيونية، رفض المنتخب النيوزيلندي، النزول إلى أرضية الملعب بعد نهاية استراحة ما بين الشوطين، من أجل استكمال مباراة قطر.

وغرد حساب الاتحاد النيوزيلندي عبر موقع تويتر: "تعرض اللاعب مايكل بوكسال إلى إساءات عنصرية خلال الشوط الأول من المباراة من قبل لاعب قطري".

وأتم: "لم يتم اتخاذ أي إجراء رسمي لذا قرر منتخب نيوزيلندا عدم المشاركة في الشوط الثاني".

من جانبه، فسر البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب قطر، الواقعة، بقوله في تصريحات نشرتها قناة الكأس عبر حساباتها الرسمية: "فوجئت بما حدث".

وأضاف: "قائد نيوزيلندا أبلغنا بين الشوطين أنهم قرروا عدم استكمال المباراة".

واستكمل: "في الحقيقة كان هناك لاعبان يتبادلان فيما بينهما بعض الكلمات غير الجيدة.. الجهاز الفني في نيوزيلندا دعم لاعبه، وأنا أيضًا أدعم لاعبي".