ضمن المبادرات المجتمعية.. مواطن يتكفل بحفل تخريج طالبات الثانوية العاشرة بالقريات

ضمن المبادرات المجتمعية، تكفل ولي أمر أحد الطالبات في محافظة القريات بحفل تخرج ابنته من الثانوية العاشرة من محافظة القريات.

وقال المواطن فيصل فرحان الرويلي، ولي أمر أحد الطالبات المتكفل بحفل التخرج، إن الاحتفالات خارج المدرسة تؤذي مشاعر الكثير من الطالبات بسبب عدم مقدرة أولياء أمورهن.

وأضاف الرويلي أن تكفله بحفل تخريج طالبات الثانوية العاشرة للبنات بمحافظة القريات ضمن المبادرات المجتمعيه تأتي في إطار التعاون المشترك وتشجيع الطالبات ومشاركتهن فرحة التخرج.

وأكد فيصل الرويلي، أن تكفله بحفل تخرج الطالبات نابعا من مشاركة أولياء الأمور بناتهم في فرحة التخرج، وبين أن ضمن الطالبات المتخرجات في الثانوية العاشرة ابنته "حور" التي شاركت زميلاتها حفل التخرج وذلك داخل القاعة الداخلية بالمدرسة.

وشجع الرويلي أولياء أمور الطالبات بمشاركة بناتهم حفل التحرج لما في ذلك بث روح السعادة والفرح للخريجات.