رئيس نادي قطر لمزايين الإبل: مهرجان ” #جادة_تبوك ” ينشّط السياحة التراثية والاستثمار بالمجال

أكد رئيس نادي قطر لمزايين الإبل السيد حمد بن جابر آل عذبة، حرصه على حضور وزيارة مهرجان "جادة الإبل" في تبوك؛ لما لهذه المهرجانات من دور مهم وكبير في إبراز أهمية الإبل وارتباطها الوثيق بالهوية الخليجية والعربية.



وأضاف أن مهرجانات الإبل في المملكة العربية السعودية قفزت قفزات كبيرة، والجميع يشهد بذلك انطلاقاً من الصياهد، ووصولاً إلى مهرجان "جادة الإبل"، حيث يعجز اللسان عن وصف ما يحدث في هذه المهرجانات على مختلف الأصعدة.

وتابع: سوف يسهم مهرجان جادة الإبل في تبوك بتنشيط حركة الاستثمار في المجال، كما سيلعب دوراً كبيراً في نشر التوعية بمختلف مناطق المملكة عن الإبل؛ لكونه في السابق كان الاهتمام بهذه المهرجانات تنحصر في مناطق معينة، ولكن عقب إطلاق سلسلة المهرجانات سوف يكون هناك انتشار أوسع، وسيكون لها دور في تنشيط السياحة التراثية بجميع المناطق بالمملكة.



وأردف: جميع الفئات من الإبل لديها جمهورها الخاص ومحبوها والمهتمون بها، وكلما اتسعت المشاركات، وتم إدخال فئات جديدة سوف يكون هناك استثمارات جديدة ومشاركون أكثر، وهذا ما ينعكس بشكل إيجابي على حركة البيع والشراء.

وقال: إننا في نادي قطر لمزايين الإبل نعمل بالتنسيق الكامل مع نادي الإبل في المملكة العربية السعودية بجميع المجالات من ناحية تبادل الخبرات بالشكل الذي يحقق الفائدة للمالك والمشارك، فهدفنا واحد وهو الارتقاء بهذه المهرجانات.