هل يجب إفصاح الزوجة عن امتلاكها للسجل التجاري؟.. “#حساب_المواطن” يجيب #عاجل  

كشف برنامج" حساب المواطن" عن مدى ضرورة إفصاح الزوجة عن امتلاكها للسجل التجاري إن وجد.

وأكد "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، عبر "خدمة المستفيدين"، أنه لابد الإفصاح عن امتلاك سجل تجاري سواء للمستفيد أو لأحد من التابعين.

وشدد "حساب المواطن" أنه في حال وجود سجل تجاري للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري)، ومصدر الدخل (سجل تجاري)، وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ، وسيتم احتسابه ضمن دخل الأسرة.

على جانب آخر، حدد "حساب المواطن" موعد صرف دفعة يوليو الدفعة 68، حيث سيتم صرف دعم الشهر المقبل بتاريخ 10 يوليو.