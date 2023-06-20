بالخطوات.. “التعليم” تتيح إصدار شهادة الثانوية العامة الكترونياً عبر موقع نتائجي

الوئام - عبدالله العازمي :

أوضحت وزارة التعليم للمجتمع المدرسي (طلاب ، أولياء أمور ) طريقة الحصول على شهادة الثانوية العامة لخريجي الثانوية العامة لعام 1444هـ عبر موقع نتائجي.

وأبانت "التعليم" خطوات الحصول على شهادة الثانوية وهي كالتالي:

الدخول على موقع نتائجي (اضغط هنا)

طلب شهادة

تسجيل جديد

استكمال تسجيل مستخدم جديد

الحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور

رمز التحقق والتأشير على التعهد

الدخول عن طريق نفاذ

ثم حفظ

و الدخول على الموقع

ثم طلب شهادة

ثم تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز الصورة

ثم تسجيل الدخول وادخال رمز التحقق الذي يصل على الجوال

ثم تظهر صفحة البيانات ثم النقر على السابق للحصول على الشهادة

ثم النقر على طباعة للحصول على الشهادة بصيغة pdf.