مُعلم يفاجئ طلابه في يوم اختبار مادته بصورة جماعية لهم.. وينهي ورقة الأسئلة بشعار “نحو الفضاء”

الوئام -عبدالله العازمي:

فأجأ المعلم أيمن أبو ظهير طلابه في الصف الرابع الابتدائي بعد انتهاء اختبار مادته اليوم في مدرسة ابتدائية أبي بكر الصديق بتعليم الجوف بصور جماعية وعليها عبارة تحفيزي لهم.

وشهدت ورقة اسئلة المعلم تفاعلا مع الحدث التاريخي للمملكة العربية السعودية من خلال الوصول إلى الفضاء ، ووصول رائدي الفضاء على القرني وريانة برناوي إلى محطة الفضاء الدولية .

وكتب المعلم في نهاية ورقة الأسئلة :" قد يضع العلم حدودا للمعرفة.. لكنه لا يجب أن يضع حدودا للخيال"، واضعا شعار نحو الفضاء بجانب هذه العبارة.

كما حرص المعلم على وضع صور الطلاب في نهاية يوم الاختبار، في لفتة إنسانية منه.