فريق علمي فرنسي يدرس التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان

زار فريق "ديب كلايمت" الفرنسي، بقيادة الباحث والمستكشف كريستيان كلوت، محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بشمال المملكة؛ بهدف دراسة قدرة الإنسان على التكيف مع تغير المناخ.

وعلى مدى الـ 40 يومًا التي قضاها الفريق داخل حدود محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية الذي يضم 23 متطوعاً، درسوا المناخ الحار الجاف خلال موسم الصيف في المحمية، ويأتي ذلك امتداداً لرحلة الفريق السابقة التي انطلقت بدراسة الحرارة الاستوائية والرطوبة في غابات غويانا الأمزونية في فرنسا.

ودرس الفريق كذلك البرودة الجافة في لابلاند في فنلندا، وانتهاءً بدراسة الحرارة الجافة في شمال المملكة العربية السعودية، والتي انطلقت داخل محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية من منطقة الجوف شمالاً وصولاً إلى مدينة جبة بمنطقة حائل جنوب المحمية في رحلة قطع خلالها الفريق مسافة 320 كيلو متراً سيراً على الأقدام.

ونفذ الفريق خلال الرحلة البحثية عدة اختبارات علمية عملية حول تأثير الحرارة على جسم الإنسان وعقلة في مختلف الظروف الجوية القاسية في صحراء المملكة، وذلك بالتعاون مع جامعة الفيصل وبدعم من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ودعم هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية.