«الشؤون البلدية»: تمكين ذوي الإعاقة «العُزاب» من الحصول على الدعم السكني

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، قراراً وزارياً يقضي بالموافقة على تعديل الفقرة الرابعة من الفقرة (د) من المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين قدرة المستفيدين على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية السعودية 2030 – عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة، تلاءم مختلف الفئات.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم، أن التعديل في اللائحة جاء وفق النص الآتي: «يُعد في حكم الأسرة من تجاوز عمره 25 عاماً ولديه مرض مستعصٍ مقعد، أو من الأشخاص ذوي الإعاقة من الدرجة الشديدة، بناء على تقارير طبية تصدر من الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة».

ويأتي هذا القرار بناء على ما تم العمل عليه بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الدرجة الشديدة من الحصول على المسكن الأول، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتوفير الاحتياجات والاستقرار الأسري للمستفيدين.

ويمكن الإطلاع على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال زيارة الرابط: «https://sakani.sa/housing-subsidy-policy».