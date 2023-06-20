الأسباب الكاملة لتوتر علاقة #أنشيلوتي مع #بيريز

كشفت بعض التقارير عن السبب وراء توتر العلاقة بين كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد مع إدارة ناديه.

وأكدت صحيفة ريليفو، إن علاقة كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وفلورنتينيو بيريز رئيس النادي تمر بمرحلة من التوتر خلال هذه الفترة.

وأوضحت ريليفو أن عدة أسباب أدَّت لهذا التوتر، من بينها أمور تخص المدرب وأمور أخرى لها علاقة بأداء النادي في سوق الانتقالات.

وتابعت، يشعر مسؤولو ريال مدريد بالاستياء من كثرة ارتباط اسم المدرب بقيادة منتخب البرازيل على الرغم من تبقي عام كامل في عقده، ورغم تأكيد فلورنتينو بيريز لوسائل الإعلام استمرار أنشيلوتي حتى نهاية عقده في 2024.

وقالت تقارير صحفية برازيلية أن اتفاقًا تمَّ بين المدرب الإيطالي والاتحاد البرازيلي لكرة القدم سيتولى من خلاله المدرب قيادة منتخب السامبا لكن بعد نهاية عقده مع ريال مدريد وسيقوم أنشيلوتي في يناير المقبل بإخطار ريال مدريد بقراره.

وأكملت الصحيفة يريد أنشيلوتي التعاقد مع صفقات مهمة لدعم خط الهجوم للموسم المقبل، وهو أمر لم يتم حتى الآن على الرغم من تلقيه وعودًا من بيريز بصفقات قوية.

وتقول ريليفو إن المدرب الإيطالي يشعر بالاستياء بسبب هذا الأمر، ولم يتعاقد ريال مدريد في خط الهجوم سوى مع إبراهيم دياز وخوسيلو على الرغم من رحيل كريم بنزيما وأسينسيو وماريانو دياز وهازارد، إذ لا يتواجد حاليًّا في خط الهجوم سوى خوسيلو ودياز والثنائي فينيسيسوس جونيور ورودريجو.