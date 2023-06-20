داعية مصري يبيح التضحية بالطيور بدلاً من الأغنام والماشية: «رأي فقهي.. واتحدى أي معارض» (فيديو) #عاجل

أباح داعية مصري أن تكون الأضحية من الطيور بدلاً من الأغنام والبقر، معتبراً أن هذا أفضل من نشر ثقافة «شراء الأضحية بالتقسيط والاستدانة».

وقال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه «يجوز التضحية بالطيور بدلاً من الأغنام أو البقر»، مبيناً أن «هذا قاله داود بن علي الظاهري، وابن حزم الظاهري، وبلال بن أبي رباح».

وأضاف «الهلالي»: «هذا رأي فقهي موجود لبلال بن رباح وابن حزم الظاهري وداود الظاهري، واستندوا فيه على أدلة في القرآن والسنة»، مشدداً «أتحدى أي شخص يقول إن اتباع هذا الرأي باطل».

كما نبه إلى أهمية نشر ثقافة حرية شراء المواطنين للحوم بالكيلو من الجزارين مباشرة، بدلًا من شراء «الصكوك» المحددة بـ10 و3 كيلوجرامات أو ما شابه.

ولم يرفض أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، الاقتراض لأداء فريضة الحج، لكنه نبه إلى أن «أصل الاقتراض مشروع لكن الأمر متعلق بالرشد».

وأوضح الداعية المصري أنه يتفهم اقتراض الشخص لأداء فريضة الحج للمرة الأولى في حياته، لكن الاقتراض لشراء الأضحية مختلف فيه.