هيئة تقويم التعليم والتدريب: يمكن استخدام نتائج اختبارات كفايات المعلمين لإصدار #الرخصة_المهنية

أصدرت هيئة تقويم التعليم والتدريب توضيحاً هاماً بشأن نتائج اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات.

وذكرت الهيئة في ردها على متابعين في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، أنه «يمكن استخدام نتائج اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات إلى نهاية عام 2023م، لإصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية».

وأضافت: «كما يمكنك إعادة إصدار الرخصة المهنية بعد 48 ساعة».

وفي 15 يونيو الجاري، أعلنت الهيئة أنها بالتنسيق مع وزارة التعليم، تشارك إدارات ومكاتب التعليم والمدارس نتائج الاختبارات الوطنية «نافس 2022 م»، لافتة إلى تحديد مستهدفات لمستويات الأداء المختلفة للتحقق من إتقان طلبة المدارس للمهارات، بهدف التطوير ورفع الجودة، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها في ضوء «رؤية السعودية 2030».