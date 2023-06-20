موانئ تحقق أعلى رقم شهري لمناولة الحاويات في التاريخ

أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» تحقيق موانئها أعلى رقم شهري لمناولة الحاويات في تاريخ الموانئ، بزيادة أعداد حاويات المُناولة خلال مايو 2023م بنسبة 18.80%، لتصل إلى 709,944 حاوية قياسية، مقارنة بـ597.617 حاوية قياسية في ذات الشهر من عام 2022م، ما يؤكد التميز التشغيلي واللوجستي، وتطور قدرات وإمكانيات الموانئ السعودية.

وجاء هذا الإنجاز نتيجة للمبادرات التي أطلقتها «موانئ» بهدف تطوير القطاع البحري، ومنها مبادرة «الموانئ الذكية»، التي تستهدف «أتمتة» العمليات التشغيلية في موانئ المملكة، وكذلك مشاريع البنية التحتية التي تهدف لرفع الكفاءة والقدرة التشغيلية واللوجستية في الموانئ وتطوير أدائها وإنتاجيتها، وأسهمت في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لإحداث تحولٍ نوعي، يُرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط بين القارات الثلاث.

ويعزز ذلك من الإنجازات التي حققتها موانئ مؤخراً، وفي مقدمتها تحقيق المملكة المرتبة الـ 16 عالمياً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ضمن تقرير «UNCTAD» للربع الثاني لعام 2023م، بتسجيل 76.16 نقطة، وذلك بعد إضافتها 20 خدمة ملاحية جديدة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، خلال النصف الأول من عام 2023م، وكذلك تقدم المملكة إلى المرتبة 38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي بمؤشر الكفاءة اللوجستية، الصادر عن البنك الدولي.

وسجلت موانئ المملكة، خلال الربع الأول للعام الجاري 2023م، ارتفاعاً في أعداد حاويات المُناولة في الموانئ السعودية بنسبة 17.57%، لتصل إلى 2,011,162 حاوية قياسية، مقارنة بـ1,710,608 حاوية قياسية، في الربع المقابل من عام 2022م، وذلك إثر عمليات التطوير المستمرة لرفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي، والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين.