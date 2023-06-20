رئيس البنك السعودي #الأول: سوف نلعب دورًا فعالًا في صياغة مستقبل أكثر إشراقا لـ #المملكة (فيديو)

وجهت لبنى سليمان العليان، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الأول، كلمة بمناسبة تسمية "البنك السعودي الأول" رسمياً.

وقالت رئيس مجلس الإدارة، في فيديو نشره حساب البنك على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بعد إطلاق اسمنا التجاري رسميا البنك السعودي الأول، والذي جاء نتاج عملية الدمج الناجحة بين بنك ساب والبنك الأول.. تعد هويتنا الجديدة داعمة لرؤية السعودية 2023”.

وأضاف لبنى سليمان العليان: “لكل القطاعات الرئيسة ضمن منظومة الاقتصاد السعودي المزدهر حيث تجمع بين المكانة والخبرة والإرث العريق لمؤسستين لها إسهامات كبيرة وممتدة في دعم الاقتصاد في المملكة”.

وأضاف أن البنك السعودي الأول سوف يلعب دورا فعالا في صياغة مستقبل أكثر إشراقا للمملكة، إذ يعتزم ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في القطاع المالي مستفيدين من الإرث التاريخي للبنك الأول الذي يمتد إلى مائة عام في المملكة.

وتابعت: “اليوم يواصل البنكان العريقان مسيرتيهما باسم البنك السعودي الأول ليكملان مهمتهما في دفع المسيرة التنموية بعزيمة شباب وشابات سعوديين”.

وأشارت إلى أن إبراز اسم “الأول” ضمن الهوية الجديدة يعكس ما يمتلكه من إرث عريق وممتد يعود إلى 1926 عندما أصبح أول بنك يعمل في المنطقة.

وقالت: “إن هوينا وإسهاماتنا تروي تاريخنا العريق في المملكة وترتكز مهمتها في البنك في تعزيز التميز والنزاهة والشفافية والتطلع إلى المستقبل بالتزامن مع تطبيق الحوكمة.. ندشن اليوم بداية عهد جديد مع البنك السعودي الأول ونواصل صياغة مستقبل أكثر إشراقا في المملكة”.