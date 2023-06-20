تعليم_جازان يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمدارس المنطقة

أعلن تعليم جازان، عن اعتماد المدير العام للتعليم، ملهي بن حسن عقدي، اليوم الثلاثاء، نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمدارس المنطقة.

وقال عقدي إن حركة النقل تمت عبر المفاضلة المعتمدة من وزارة التعليم، ووفقًا لاحتياج المجتمع التعليمي، بهدف الإسهام في تحقيق الاستقرار داخل المدارس، والاستثمار الجيد للكوادر البشرية بما يحقق الأهداف التعليمية وبما يسهم في تجويد عملية التعلم، إضافة إلى تلبية رغبات المعلمين والمعلمات المنقولين والمساهمة في تحقيق استقراراهم وظيفيًا وأسريًا، وتحقيق أعلى مستويات الانسجام لديهم، وضمان تحقيق الانطلاقة الجادة للعام الدراسي المقبل 1445هـ.

وكشفت حركة النقل الداخلي عن نقل 1645 معلمًا ومعلمة بجازان، وبلغت نسبة المعلمين المنقولين 51.55% من إجمالي المتقدمين والمتقدمات لحركة النقل، في حين بلغت نسبة المعلمين المنقولين على الرغبة الأولى 36% من إجمالي المنقولين، ونسبة المنقولين على الرغبة الثانية 14.57%، ونسبة المنقولين على الرغبة الثالثة 8.45%.

وبلغت نسبة المعلمات المنقولات إجمالًا 49.87%، وبلغت نسبة المعلمات المنقولات على الرغبة الأولى 38% من إجمالي المتقدمات لحركة النقل الداخلي، كما بلغت نسبة المنقولات على الرغبة الثانية 11.26%، ونسبة المنقولات على الرغبة الثالثة 6%.

كما أظهرت الحركة ، نقل 1295 معلمًا ومعلمة بتعليم صبيا، حيث بلغت نسبة المعلمين المنقولين 54.27% من إجمالي المتقدمين والمتقدمات لحركة النقل الداخلي، في حين بلغت نسبة المعلمين المنقولين على الرغبة الأولى 30.96% من إجمالي عدد المنقولين، ونسبة المنقولين على الرغبة الثانية 13.98%، ونسبة المنقولين على الرغبة الثالثة 9.60%، في حين بلغت نسبة المعلمات المنقولات إجمالًا 68.96%، وبلغت نسبة المعلمات المنقولات على الرغبة الأولى 44.57% من إجمالي المتقدمات لحركة النقل الداخلي، كما بلغت نسبة المنقولات على الرغبة الثانية 11.75%، ونسبة المنقولات على الرغبة الثالثة 12.64%.

وأوضح تعليم جازان عن إمكانية الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي من خلال حسابات المعلمين والمعلمات على نظام "نور"، فيما ستتم المباشرة للمنقولين والمنقولات ستتم بطريقة إلكترونية عبر نظام "فارس" بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ من خلال حساب مديري ومديرات المدارس التي تم النقل إليها.

الجدير بالذكر أن إجمالي عدد المنقولين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وفي إدارة تعليم صبيا بلغ 2,942 معلمًا ومعلمة.